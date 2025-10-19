اعلنت ايران انها في حل من «القيود» المفروضة على برنامجها النووي اعتبار من أمس الموافق 18 أكتوبر، وهو موعد انتهاء العمل باتفاق 2015 والقرار الأممي 2231.



وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القرار الأممي الخاص بالاتفاق النووي «انتهى» بجميع أحكامه.



ونقلت وكالة (تسنيم) الايرانية للأنباء عن عراقجي القول في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إن القرار 2231، ظل ساري المفعول حتى 18 أكتوبر 2025 مضيفا انه «اعتبارا من ذلك التاريخ تكون جميع أحكامه وكذلك أحكام قرارات الجزاءات التي تم إنهاؤها سابقا قد انقضت ولن يكون لها أي أثر قانوني مستمر وفقا للفقرة 8 من منطوق القرار».



وأوضح أنه «لا يجوز إحياء أو إنفاذ أي تدابير تم إنهاؤها سابقا بعد ذلك التاريخ وأي محاولة للقيام بذلك تكون غير قانونية وباطلة». وذكرت الوزارة بحسب البيان أن «كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية»، مؤكدة «التزام إيران الثابت بالديبلوماسية».



وجاء بيان الخارجية الإيرانية بمناسبة انتهاء فترة الـ10 سنوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر يوم 20 يوليو 2015 أمس



ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تصحيح المعلومات الخطأ الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران، ومنع مزيد من الالتباس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن».



وحسب البيان، ستعتبر إيران جميع أحكام القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية.



كما دعا البيان إلى حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان «منع الانتشار»، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن.



وحسب البيان، فإنه مع انتهاء فترة القرار 2231، «ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار». وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لم تنشر أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يتم إثبات هذا الأمر قط».



ولفت إلى أن بلاده «انخرطت بشكل بناء لضمان العودة الكاملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق والتزام الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بجميع التزاماتها والرفع الكامل للعقوبات».