أعلنت وزارة الخارجية القطرية اتفاق كل من باكستان وافغانستان على وقف فوري لإطلاق النار بينهما، وذلك خلال جولة مفاوضات عقدت في الدوحة.

واضافت الوزارة في بيان بهذا ‏الخصوص أن البلدين توافقا على عقد اجتماعات متابعة لضمان استدامة وقف إطلاق النار . واعربت الوزارة عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين. ‏كما أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أن تشكل هذه الخطوة أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة.

وكان مسؤول في حركة طالبان قد اتهم باكستان بتنفيذ ضربات على منطقة أفغانية محاذية للحدود بعد ساعات على انتهاء هدنة من 48 ساعة بين البلدين الجارين، ما تسبب بمقتل عشرة مدنيين.



وكان البلدان توصلا الأربعاء إلى هدنة بعد اشتباكات دامية استمرت أياما، قبل أن يعود التوتر، وقالت باكستان إنها ستستمر 48 ساعة، بينما قالت أفغانستان إن استمرارها يتوقف على عدم خرقها من الجانب الآخر.



و شنت باكستان ضربات على الأراضي الأفغانية ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين على الأقل، إلا ان مصادر أمنية باكستانية أفادت بأن إسلام آباد نفذت «ضربات جوية دقيقة» على الأراضي الأفغانية ضد جماعة «إرهابية» متهمة بالمسؤولية عن هجوم وقع في وقت سابق من أمس الأول.



وكان مسؤول في حركة طالبان أفاد لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم كشف اسمه، بأن باكستان «خرقت وقف إطلاق النار وقصفت ثلاث مناطق من باكتيكا»، مضيفا «أفغانستان سترد». وقال مسؤول في مستشفى باكتيكا الإقليمي لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم ذكر هويته، إن «عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون في غارة جوية على منطقة أرغون»، موضحا أن هناك طفلين من بين القتلى.