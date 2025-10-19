تواصل حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) البحث عن جثامين ورفات اسرى إسرائيليين قتلوا بسبب الغارات الإسرائيلية خلال الحرب المدمرة على غزة، وسط ترقب لوصول كل من نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط، لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة.



وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يعتزم زيارة إسرائيل، غدا، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين.



ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن محور زيارة فانس سيكون «عودة جميع الرهائن القتلى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة».



من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس إن «الجيش يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على حماس»، وذلك بعد أن تسلمت إسرائيل جثمان أحد الرهائن من قطاع غزة، وأكدت التعرف على هويته.



وأضافت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية يوصون بعدم العودة للقتال في غزة، مطالبين باللجوء إلى وسائل أخرى للضغط على «حماس».



وتفيد التقديرات باستمرار رفع الركام بحثا عن جثث الاسرى الاسرائيليين، وذلك لنحو 12 ساعة يوميا، بحسب ما ذكرت قناتا «العربية» و«الحدث» الفضائيتان.



وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الولايات المتحدة وباقي الوسطاء الضغط على «حماس» لإعادة المزيد من الجثامين، فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الرئيس ترامب أخبر نتنياهو بأنه على علم بالمشكلة وسيعمل على حلها.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي تسلمه من الصليب الأحمر في غزة جثتي اسيرين اثنين سلمتهما حركة "حماس"، السبت، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

وقال الجيش في بيان أن قواته وعناصر من جهاز الامن الداخلي "الشاباك" قد تسلموا الجثتين حيث تم إيداعهما احد المستشفيات للتأكد من هويتهما بواسطة المعهد الوطني الإٍسرائيلي للطب الشرعي.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ"حماس" في بيان عبر تلغرام ان جثتي الأسيرين الإسرائيليين اللذين تم تسليمهما تم استخراجهما يوم السبت في القطاع .

وأوضحت "القسام" إن عملية التسليم هذه جاءت (ضمن الترتيبات الإنسانية والاتفاقات الجزئية التي تتضمن تبادلًا للجثامين والأسرى) بين "حماس" وإسرائيل.



جاء ذلك غداة إعلان إسرائيل أنها استعادت جثة رهينة سلمتها الحركة للصليب الأحمر في غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان بهذا الخصوص إن «إسرائيل تسلمت عبر الصليب الأحمر، نعش رهينة متوفاة تم تسليمه لقوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الامن الداخلي (الشاباك) في قطاع غزة». وتم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي، الذي أعلن لاحقا التعرف على هويتها.



في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسلم 15 جثمانا لـ«شهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الصليب الأحمر».



وقالت الوزارة في بيان أمس: «يرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانا»، مؤكدة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.



وأضافت أن «بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين»، مشيرة إلى أنه «تم التعرف على هوية سبعة شهداء من قبل ذويهم».



وفيما يخص تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة، قال القيادي في «حماس» محمد نزال، إن ملف نزع السلاح معقد ولا يمكن حسمه حاليا، مشيرا إلى أن الحركة لم توافق على بنود المرحلة الثانية من الاتفاق.



وأضاف نزال أن «حماس» ستبقى على الأرض في المرحلة الانتقالية، مشددا على أنها «تتولى حماية المساعدات من العصابات».



وردا على هذه التصريحات، شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة نزع سلاح «حماس» دون شروط مسبقة أو استثناءات.



وأضاف أنه يتعين على الحركة الالتزام بخطة ترامب، محذرا من «أن الوقت ينفد» أمامها، زاعما أنها تعرف مكان جثث بقية الاسرى الاسرائيليين.



كما أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، وذلك مع استمرار مساعي حركة حماس للعثور على رفات وجثامين الأسرى الاسرائيليين في قطاع غزة.



وقال المكتب: ملتزمون بالعمل لإعادة جثث كل الرهائن لدفنهم بشكل لائق ونطالب حماس بالوفاء بالتزاماتها، مؤكدا: سننظر في إعادة فتح معبر رفح وفقا لإعادة حماس للجثامين.



إلى ذلك، تعمل السلطات المحلية والبلديات في غزة على إزالة الركام وفتح الطرق في مختلف مناطق القطاع المدمر جراء الحرب الإسرائيلية لإعادة الحياة إليه تدريجيا، وتسهيل مرور المركبات، وإقامة مخيمات لإيواء النازحين.



وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية أمس «بدأنا منذ اليوم الأول تحريك الجرافات والآليات التي نملكها، رغم أنها قليلة جدا جراء استهداف عدد كبير منها خلال الحرب، للعمل على إزالة الركام وفتح الطرق وإزالة السواتر الترابية التي أقامتها القوات الإسرائيلية».



وأضاف «لا يوجد شارع أو حي أو زقاق في قطاع غزة إلا وستجد فيه دمارا جزئيا أو كليا بسبب آلة الحرب الإسرائيلية».



ونوه أن كمية الركام في القطاع تقدر بما بين 55 و70 مليون طن من الأنقاض.



وأوضحا لمتحدث باسم بلدية غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر ما يقارب 90% من البنية التحتية في القطاع، بما في ذلك شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وهو ما جعل إزالة الركام وإعادة فتح الطرق من أبرز الأولويات بعد إعلان وقف إطلاق النار.