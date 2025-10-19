

بشار جاسم الكندري



تنطلق فعاليات مهرجان المثلث الذهبي بنسخته الحادية عشرة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمثقفين العرب 26 الجاري في المركز الثقافي الملكي تحت رعاية وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة وبمشاركة محلية وعربية.



ويختتم المهرجان أنشطته 29 الجاري في مدينة العقبة الأردنية.



ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 60 مثقفا وشاعرا وروائيا ورموزا فكرية وأدبية من 11 دولة عربية وغربية، بخطوة تعتبر الأكثر وقعا ويعكس التنوع الثقافي، ويعزز الهوية الثقافية العربية.



ويتضمن برنامج فعاليات المهرجان، جولة تراثية للمشغولات اليدوية التي تتميز فيها منطقة الجنوب، وتنتهي فعاليات المهرجان بليله ثقافية وفنية في وادي رم، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.



ويكرم المهرجان عددا من الشخصيات العربية، عرفانا بجهودهم وعطائهم الثقافي والمعرفي.