نقيب أمين: حريصون دائماً على التواصل المباشر مع نخبة من الكفاءات الكويتية الشابة والطموحة

عبدالوهاب عبدالرحيم: مشاركتنا المستمرة بمعارض التوظيف ركيزة أساسية لاستقطاب وتطوير الكفاءات



في إطار استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وجهوده المستمرة لتطوير الكفاءات الوطنية في الكويت، رعى بنك برقان في النسخة الرابعة من معرض وظيفتي، أكبر معرض وطني للتوظيف في البلاد، والذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في قاعة الأرينا مول 360، برعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري.



وشارك البنك إلى جانب أكثر من 120 جهة توظيف من أبرز الشركات في أكثر من 14 قطاعا وصناعة مختلفة، ما جعله إحدى أبرز الفعاليات الوطنية لاستقطاب المواهب الكويتية، حيث استعرض البنك مزاياه الفريدة كجهة عمل متميزة أمام أكثر من 40 ألف مرشح واعد من الكوادر الشابة.



وبهذه المناسبة، قال نقيب أمين، مدير عام - الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: انطلاقا من التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية ودعم أهداف رؤية الكويت 2035، والتزام البنك بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والمساهمة في نمو وازدهار المجتمع، جاءت مشاركتنا في النسخة الرابعة من معرض وظيفتي لتجسد حرص البنك على التواصل المباشر مع نخبة من الكفاءات الكويتية الشابة والطموحة، التي تتقاطع تطلعاتها مع استراتيجيتنا للنمو المستدام القائم على الابتكار.



إننا نؤمن بأن نجاح بنك برقان يستمد قوته من موظفيه ومن التزامهم الراسخ بقيم المسؤولية، الشفافية، روح الفريق، الشغف، ولهذا نواصل الاستثمار في استقطاب وتطوير وتمكين أفضل الكوادر الوطنية.



وخلال الفعالية، قدم بنك برقان فرص عمل فورية لعدد من المشاركين الذين تميزوا بكفاءاتهم العالية، في خطوة تعكس إيمانه العميق بقدرات الشباب الكويتي الطموح ودورهم المحوري في المستقبل المهني للبنك.



كما عمل فريق الموارد البشرية على حصر أبرز المرشحين الذين تمت مقابلتهم خلال المعرض، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية من عملية التوظيف عبر إجراء مقابلات إضافية مع الإدارات المعنية لاختيار الأنسب للانضمام إلى أسرة البنك.



من جانبه، قال عبدالوهاب جمال عبدالرحيم مدير تنفيذي استقطاب المواهب في بنك برقان: تمثل مشاركتنا المستمرة في معارض التوظيف الرائدة ركيزة أساسية في استراتيجية بنك برقان الهادفة إلى استقطاب وتطوير الكفاءات، والتي تضع نمو الموظفين وتمكينهم في صميم مسيرتنا نحو النجاح المستدام، وتتيح لنا هذه الفعاليات فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع الشباب الكويتي الطموح والشغوف بالابتكار، وتعريفهم بفرص التطور المهني الواسعة التي يوفرها القطاع المصرفي والمالي المحلي، لا سيما في ظل الدور الريادي الذي يقوم به بنك برقان في مجالات التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات المالية.



جدير بالذكر أن معارض التوظيف تؤكد على أن الكويت تزخر بطاقات شابة واعدة، تمتلك مع التوجيه والتطوير القدرة على المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وقيادة القطاعات الحيوية نحو مزيد من التقدم. وانطلاقا من التزام بنك برقان بسياسة التكويت والاستثمار في الكفاءات الوطنية، يحرص على المشاركة السنوية في معرض وظيفتي وسائر معارض التوظيف الرائدة، لما توفره من فرص للتواصل المباشر مع الكوادر الكويتية المتميزة، وإجراء حوارات بناءة حول تطلعاتهم للتطور الشخصي والمهني. كما يمثل حضوره بينهم فرصة لتعريف الشباب ببيئة العمل المتطورة في بنك برقان، وثقافة التعلم المستمر التي نعتز بها.



إلى جانب الترويج لفرص التوظيف والتطور المهني، حرص ممثلو بنك برقان على التفاعل مع زوار معرض التوظيف ونشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي المصرفي من خلال تقديم نصائح لتعزيز ثقافتهم المصرفية. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام بنك برقان المتواصل بدعم حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع البنوك المحلية.



بصفته جهة حاصلة على شهادة شهادة Great Place to Work أفضل بيئة للعمل، يواصل بنك برقان تطوير استراتيجياته في استقطاب المواهب وإدارتها وتنميتها معتمدا على أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وقد مكنه هذا النهج الاستراتيجي من نيل العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، من بينها ثلاث جوائز «براندون هول» للتميز في إدارة رأس المال البشري، بالإضافة إلى جائزة التميز في إحلال العمالة الوطنية، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من الجوائز الأخرى.