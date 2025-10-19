كشفت دراسة برازيلية حديثة أن نبات الريحان يمتلك خصائص وقائية مذهلة ضد شيخوخة الدماغ، إذ يساعد على تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي وتحسين وظائف الذاكرة. وأظهرت الدراسة أن مستخلص نبات الريحان يتمتع بقدرة ملحوظة على حماية الدماغ من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر.



وخلال التجارب المخبرية، لوحظ أن تناول مستخلص الريحان أدى إلى خفض مستويات أشكال الأوكسجين التفاعلية، ومنع تلف الأغشية الخلوية. كما ساهم في تقليل السيتوكينات الالتهابية مثل TNF-a و IL-1B، مما يعزز دوره كمضاد طبيعي للالتهاب.



ويعزو الباحثون التأثير الوقائي العصبي للريحان إلى احتوائه على مركبات فينولية قوية مضادة للأكسدة، أبرزها حمض الروزمارينيك وحمض الكلوروجينيك.



وبناء على النتائج، يرى العلماء أن الريحان الأميركي قد يشكل أساسا لتطوير أغذية وظيفية أو مكملات غذائية تساعد في إبطاء شيخوخة الدماغ.



المصدر: «لينتا.رو»