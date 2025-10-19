صوت الناخبون في ليبيا ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا التي تشمل 16 بلدية.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الناخبين في البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية ادلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع يوم السبت تنفيذا لقرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة ـ 2025).



وقال مجلس المفوضية في بيان انه دعي 96 ألف ناخب وناخبة لانتخاب 743 مرشحا ومرشحة وفق النظام المزدوج على القوائم والأفراد.



وأوضح المجلس أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ العملية الانتخابية المستهدفة لـ 28 مجلسا بلديا أدرجت ضمن المرحلة الثالثة.



وتخضع عملية الاقتراع للرقابة من قبل 3 آلاف وكيل ومراقب تم اعتمادهم لهذا الغرض بما يعزز الشفافية والنزاهة في نتائج التصويت وأداء لجان الاقتراع المكلفة بإدارة العملية داخل المحطات.



وشهدت المراحل الانتخابية البلدية في ليبيا تباعدا بين فترات انعقادها بسبب عدة تحديات أمنية ولوجستية وسياسية تواجهها البلاد، حيث عقدت المرحلة الأولى من الانتخابات في نوفمبر 2024، فيما جرت المرحلة الثانية في أغسطس الماضي.