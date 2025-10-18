شاركت قوة الإطفاء العام ممثلةً عن دولة الكويت في الاجتماع السابع لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، الذي عُقد في المنامة خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة.

وقد تم بالاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات إدارة الكوارث والإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، إضافةً إلى تبادل الخبرات حول تطوير آليات العمل المشترك ورفع جاهزية المجتمعات العربية لمواجهة الكوارث وقد ترأس وفد قوة الإطفاء العام الرائد أحمد محمد حيدر ويرافقه الملازم أول طلال محمد شبيلي.