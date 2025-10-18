واصل بايرن ميونيخ، انطلاقته المثالية، محققًا انتصاره السابع على التوالي، بعد حسم "دير كلاسيكر" على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 مساء السبت، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أليانز أرينا، في قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني.



سجل ثنائية بايرن ميونيخ، هاري كين (22) ومايكل أوليسيه (79)، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد جوليان براندت (84).



وبتلك النتيجة، عزز البايرن من صدارته لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة بينما تراجع دورتموند من المركز الثاني إلى المرتبة الرابعة برصيد 14 نقطة.



وأنهى العملاق البافاري، سلسلة اللا فوز أمام دورتموند والتي استمرت في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين.