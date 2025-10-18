استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بعد تحقيق فوز صعب على مضيفه فولام بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «كرافن كوتيج» معقل فولهام مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات البريميرليغ.



وسجل البلجيكي لياندرو تروسارد، الهدف الوحيد لصالح أرسنال في الدقيقة 58، وذلك بعد كرة عرضية وصلت له داخل منطقة الجزاء ووضعها في المرمى، ليفض الاشتباك في المباراة كما تدخلت تقنية الفيديو من أجل إلغاء ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح أرسنال في الدقيقة 66 بسبب عدم وجود خطأ.



وبهذا الانتصار رفع أرسنال رصيده للنقطة 19 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مان سيتي الذي تراجع للمركز الثاني بعدما حقق فوزا مستحقا على ايفرتون ظهر السبت رافعا رصيده الى 16 نقطة، بينما توقف رصيد فولام عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.