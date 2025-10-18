‏بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد مناحي الدواس، وحضور رئيس قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل، نفذت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي وقطاع المرور والعمليات والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، حملة ميدانية شاملة في منطقة كبد يوم امس الجمعة.

‏وقد أسفرت الحملة وبحسب بيان لوزارة الداخلية عن رصد (357) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (15) شخصاً مطلوبين إلقاء قبض، إضافة إلى ضبط (5) أشخاص من مخالفي قانون الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

‏وتهدف الحملة إلى بسط مظلة الأمن وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من السلوكيات والمخالفات المرورية التي تشكل خطراً على مرتادي الطرق والمناطق البرية.

‏وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية المكثفة في مختلف مناطق البلاد، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز هيبة القانون وترسيخ الأمن المجتمعي، والحفاظ على النظام العام من خلال التصدي الحازم لكافة المظاهر السلبية والسلوكيات المخالفة.