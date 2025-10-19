توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ النجم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا بلقب بطولة «Six Kings Slam» ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، بعد فوزه في النهائي على منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6ـ2 و6ـ4 في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، على أرض The Venue بالرياض. وأكمل سينر عروضه القوية في النسخة الجارية من البطولة، حيث افتتح مشواره بالفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في ربع النهائي بمجموعتين نظيفتين 6ـ2 و6ـ3 قبل أن يتفوق في نصف النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 6ـ4 و6ـ2 ليحجز مقعده في النهائي ويخطف اللقب عن جدارة واستحقاق. وبهذا الإنجاز، يحقق النجم الإيطالي لقبه الثاني في «Six Kings Slam» بعد أن توّج بالنسخة السابقة عام 2024، مؤكدًا هيمنته على البطولة التي باتت إحدى أبرز فعاليات موسم الرياض الرياضية، والتي تجمع نخبة نجوم اللعبة حول العالم في أجواء استثنائية على أرض السعودية.

بدوره، حقق الأميركي تايلور فريتز المركز الثالث بعد انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من مباراة تحديد المركز الثالث بسبب الجهد اللياقي وعقب خسارته المجموعة الأولى بنتيجة 7ـ6. يذكر أن ديوكوفيتش حقق المركز الثالث في النسخة الماضية عقب فوزه على الإسباني رافاييل نادال في مباراة «لقاء الأساطير»، التي جمعت اثنين من أعظم لاعبي التنس في التاريخ.