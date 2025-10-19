ارتقى إنتر إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على مضيفه روما بنتيجة 1-0 مساء السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل أنجي يوان بوني هدف المباراة الوحيد لفريق إنتر في الدقيقة السادسة رافعا رصيد فريقه إلى 15 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن روما ونابولي في المركزين الثاني والثالث.

ورغم محاولات روما للعودة في النتيجة على مدار شوطي اللقاء، فإن دفاع إنتر ظل صامدًا، بقيادة المدرب كريستيان كيفو، الذي نجح في إدارة المباراة بذكاء، معتمدًا على التكتل الدفاعي والارتداد السريع.

وابتعد إنتر بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الرابع، والذي يلعب اليوم الأحد مع فيورنتينا.

وكان نابولي خسر في نفس الجولة أمام تورينو بنتيجة 1-0.