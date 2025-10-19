أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد ،أن باكستان وأفغانستان اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار خلال جولة المفاوضات التي عقدت في (الدوحة) أخيرا بوساطة قطر وتركيا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الجانبين اتفقا خلال الجولة على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وأضافت أنهما توافقا على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين وأن تشكل أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة.

واندلعت اشتباكات يوم السبت قبل الماضي بين قوات (طالبان) الأفغانية والجيش الباكستاني على الحدود بين البلدين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.