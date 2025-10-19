قال مدرب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، محمد وهبي، ، إنه “لا وجود لمنتخب لا يهزم”، مشددا على أن العناصر الوطنية ستبذل كل ما في وسعها لانتزاع اللقب العالمي في النهائي المرتقب في الثانية فجر غد الاثنين أمام الأرجنتين.



وأكد وهبي، خلال الموتمر الصحافي ،التي تسبق المباراة النهائية المقررة على أرضية الملعب الوطني في سانتياغو، أن المنتخب الأرجنتيني “يتمتع بنقاط قوة كثيرة، خاصة في الجانب التكتيكي، فضلا عن ديناميكيته في وسط الميدان”، مضيفا “هم يسعون للتتويج باللقب، نحن أيضا نطمح لتحقيق ذلك”.



وأوضح أن تركيز المجموعة منصب حاليا على النهائي، مبرزا أن الطاقم التقني يعمل على الجانب الذهني للاعبين من خلال تذكيرهم بأهمية التحلي بالهدوء داخل الملعب واستثمار إمكانياتهم الفردية والجماعية”.



وأشار وهبي إلى أن المنتخب المغربي سيحاول “خلق المتاعب للخصم” بالأسلوب الذي يتقنه اللاعبون، موضحا أن العمل انصب بعد نصف النهائي على التعافي البدني و استعادة الطراوة البدنية علاوة على تطوير الجوانب التكتيكية.

وتابع أن “المباريات النهائية لها خصوصياتها وتحسم غالبا بجزئيات صغيرة”، لافتا إلى أن أشبال الأطلس يدركون جيدا حجم الرهان وهم من سيتولون صنع الفارق فوق أرضية الملعب.

وبخصوص الحالة البدنية للمهاجم ياسين جيسيم، أكد وهبي أنه في طور التعافي بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام فرنسا، مبرزا أن جميع اللاعبين مستعدون للدخول بعقلية الفوز والتتويج باللقب العالمي.

وأبزر وهبي أن ما يقدمه “الأشبال” في الملعب هو “انعكاس للدعم الكبير الذي نتلقاه من الجمهور المغربي ” ، مشيدا بالدعم الجماهيري الذي يحظى به المنتخب المغربي.

وأضاف أن تخصيص طائرتين لنقل الجماهير المغربية إلى تشيلي لمؤازرة “أشبال الاطلس” من شأنه تقديم دفعة معنوية كبيرة، مبرزا أن اللاعبين يشعرون بفخر كبير بانتمائهم للأمة المغربية وتحذوهم رغبة عارمة في رفع العلم الوطني عاليا خلال هذه البطولة العالمية”.

من جانبه، أكد قائد المنتخب المغربي، حسام الصادق، أن “حلم هذ الجيل هو إسعاد الشعب المغربي”، مشددا على أن ما حققه (الأشبال) ” لم يكن وليد الصدفة، وإنما ثمرة عمل كبير ومكث يقوم به الطاقم التقني”.

وأضاف أن نهائي كأس العالم “تحسمه تفاصيل دقيقة”، وأن كل لاعب داخل المجموعة قادر على صناعة الفارق في أي لحظة من عمر المباراة.

وأبرز الصادق أن المنتخب الأرجنتيني يبقى خصما قويا وذي تجربة، “لكننا سنلعب بأسلوبنا وسنفعل ما نجيد فعله للعودة باللقب إلى الوطن.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في وقت سابق عن تعيين الإيطالي ماوريتسيو مارياني، حكما للمبارة النهائية لكأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة 2025، بين المغرب و الأرجنتين.