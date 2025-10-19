وسط اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شنت إسرائيل 3 غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، التي لا تزال أجزاء واسعة منها خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية.

ووقع انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية برفح، كما توقف دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وطال القصف الإسرائيلي جباليا، شمال القطاع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلي حماس نفذوا هجمات متعددة ضد قواته خارج المنطقة العازلة" المعروفة باسم "الخط الأصفر"، بما في ذلك إطلاق قذيفة صاروخية ونيران قناصة، واصفا ذلك بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار.

بدوره زعم مسؤول عسكري إسرائيلي أن "حماس شنت هجمات ضد الجيش خارج الخط الأصفر".

في حين كشفت مصادر إسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، عقدا جلسة أمنية عاجلة لبحث الرد على هذا الانتهاك".

من جهته، حث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو على "استئناف القتال في غزة". واعتبر أن "حماس خطر على أمن إسرائيل، ولا تحترم اتفاق وقف النار".

في المقابل، أكدت حماس أنها ملتزمة باتفاق وقف النار، مشددة على أن "إسرائيل هي من تخرقه وتختلق ذرائع".