العثور على إحدى المجوهرات المسروقة من «اللوفر»

كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، أن المجوهرات المسروقة من متحف اللوڤر بباريس «لا تقدر بثمن».

ووصف نونيز، في حديثه لقناة «فرانس إنتر» ما شهده اللوڤر بـ «السرقة الكبرى»، مضيفا أن اللصوص دخلوا المتحف من الخارج بواسطة مصعد كهربائي، مشيرا إلى أنهم سرقوا «مجوهرات لا تقدر بثمن»، وموضحا أن عملية السرقة استمرت لـ 7 دقائق فقط.

كما أكد وزير الداخلية الفرنسي عدم وقوع إصابات في متحف اللوڤر، وقال: «كان من الضروري إجلاء الناس (...) بهدف الحفاظ على الأدلة ليتمكن المحققون من العمل بهدوء».

هذا، وأقر نونيز بوجود «ضعف كبير في المتاحف الفرنسية»، قائلا: «لا يمكننا منع كل شيء.. لكننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الجناة في أسرع وقت ممكن، وأنا متفائل».

وأضاف: «ليس من المستبعد أن يكون الجناة أجانب».

ووقعت عملية السطو وفق التحقيقات الأولية ما بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا.

هذا، وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في «سرقة منظمة وتآمر إجرامي لارتكاب جريمة». وقد أسند التحقيق إلى «فرقة مكافحة اللصوص» التابعة للشرطة القضائية.

وكشفت صحيفة «لوباريزيان» أن حركة المرور متوقفة حول هرم اللوڤر، وأن البوابات على ضفة نهر السين مغلقة.

وأعلن متحف اللوڤر عبر موقعه الإلكتروني أنه أغلق أبوابه اليوم الأحد «لأسباب استثنائية».

وقال موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي: «استولى اللصوص على مجوهرات، مستهدفين واجهات العرض لنابليون وبعض الملوك الفرنسيين، قبل أن يلوذوا بالفرار».

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات العثور على إحدى القطع المسروقة قرب المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم.

وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي لقناة «تي إف 1» إنه «تم العثور على قطعة مجوهرات قرب متحف اللوفر، ويجري فحصها».

وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أنه «متفائل» بأنه سيتم توقيف اللصوص «بسرعة كبيرة».

وأضاف أن اللصوص «المتمرسين» قد يكونون «أجانب»، وتم العثور على دراجة كهربائية بعد فرارهم.