أثار التحديث الأخير لتطبيق «إنستغرام» الذي بدأت تجربته على عدد من الحسابات، موجة غضب عارمة بين المستخدمين حول العالم، بعد تغييرات مفاجئة طالت تصميم شريط القوائم وطريقة التنقل بين الصفحات، في خطوة وصفها كثيرون بأنها مزعجة.

وتشمل التعديلات التي أطلقتها شركة «ميتا»، المالكة للتطبيق، إعادة ترتيب الرموز الأساسية في أسفل الشاشة وتغيير مواقع أزرار رئيسية.

وبحسب موقع «العربية.نت» فقد اختفى زر النشر المعتاد من الأسفل ليحل مكانه رمز الرسائل المباشرة (الطائرة الورقية)، بينما نقل زر إنشاء منشور جديد (+) إلى الزاوية العلوية اليمنى.

كما تم تبديل موضعي أيقونتي البحث وريلز (Reels)، وأضيفت ميزة جديدة تتيح التنقل بين الصفحات المختلفة بمجرد السحب بالإصبع على الشاشة، الأمر الذي جعل المستخدمين يقفزون بين الصفحات عن غير قصد أثناء تصفح الصور.

أمواج من الانتقادات اجتاحت مواقع التواصل، إذ عبر كثير من المستخدمين عن انزعاجهم من الواجهة الجديدة.

«ميتا» تبرر: «نسهل الوصول.. ولا نربك المستخدمين»

رداً على العاصفة، أوضح آدم موسيري، رئيس «إنستغرام»، أن التحديث قيد التجربة على عدد محدود من المستخدمين قبل تعميمه عالميا.

وقال إن الهدف هو تسهيل الوصول إلى أكثر الأدوات استخداما، مثل «ريلز» والرسائل الخاصة، عبر تقريبها من موضع الإبهام لتحسين تجربة الاستخدام.

وأضاف موسيري أن الشركة تدرك أن «التأقلم مع التغييرات يحتاج وقتا»، لذا أتيح التحديث لمن يرغب بتجربته مبكرا فقط.

انتقادات متراكمة وهوية ضائعة

الغضب الحالي ليس جديدا، فقد سبقه حراك إلكتروني بعنوان «Make Instagram Instagram Again» للمطالبة بإعادة الطابع البسيط للتطبيق.

ويرى المستخدمون أن «إنستغرام» يتحول تدريجيا إلى نسخة من «تيك توك»، منذ أن ركز على مقاطع الڤيديو القصيرة على حساب الصور.

منذ استحواذ مارك زوكربيرغ على المنصة عام 2012، تغيرت فلسفة التطبيق من عرض اللقطات الشخصية اليومية إلى خوارزمية تروج للڤيديوهات والمحتوى التسويقي.

ميزات مثيرة للجدل تضيف الزيت إلى النار

تزامن هذا التحديث مع ميزات جديدة أثارت الجدل، منها:

• تبويب جديد يسمح للأصدقاء برؤية المنشورات التي أعجبتك، ما اعتبره البعض «انتهاكا للخصوصية».

• استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين، خاصة فئة المراهقين، بدعوى تحسين الأمان والتنظيم.

لكن منتقدين يرون أن الشركة تفرط في جمع البيانات وتركز على الربح والمنافسة بدل تحسين التجربة الإنسانية البسيطة التي جعلت «إنستغرام» محبوبا في بداياته.

الخلاصة: «إنستغرام» الجديد.. بلا روح الصور القديمة

بين تبريرات «ميتا» وغضب المستخدمين، يبدو أن «إنستغرام» يعيش أزمة هوية حقيقية، فبينما تسعى الشركة إلى جعله أكثر «ذكاء وسهولة»، يشعر كثير من المستخدمين بأن التطبيق يفقد روحه الأصلية كمنصة لمشاركة اللحظات البسيطة عبر الصور.