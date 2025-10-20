في حادثة طريفة ومفاجئة، فوجئ نزلاء فندق فاخر في شمال شرق أستراليا بوجود تمساح صغير داخل مسبح المنتجع بمدينة بورت دوغلاس، ما أثار حالة من الذعر والدهشة بين الحاضرين.

وقد سارعت إدارة الفندق إلى إخلاء المنطقة فورا واستدعاء فرق الحياة البرّية التي تمكّنت لاحقا من سحب التمساح بأمان دون وقوع أي إصابات.

السلطات الأسترالية أوضحت أن الحادث يعكس انتشار التماسيح في المنطقة المدارية من ولاية كوينزلاند، حيث تعيش أعداد كبيرة منها في الأنهار القريبة من المنتجعات الساحلية. كما أكدت الجهات المختصة أن مثل هذه الحوادث نادرة لكنها تذكّر بمدى تقارب الحياة البرّية مع المرافق السياحية في البلاد، داعية الزوار إلى توخّي الحذر واحترام تعليمات السلامة.