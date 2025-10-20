حسم بايرن ميونيخ حامل اللقب قمة «الكلاسيكر» أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 2-1 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم أمس الأول، معززا في الوقت ذاته صدارة للترتيب العام.



وبات العملاق الپافاري في موقف جيد بصدارة الترتيب، حيث وسع الفارق إلى 5 نقاط مع مرور 7 مراحل فقط عن لايبزيغ الثاني، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 14 نقطة بالمركز الرابع.



وسجل الدوليان الإنجليزي هاري كين (22) والفرنسي ميكايل أوليسيه (79) هدفي بايرن، فيما قلص يوليان براندت النتيجة لدورتموند (84).



ورفع كين حصيلته من الأهداف على مستوى الأندية إلى 400، في حين أنه سجل هدفه الـ 19 في 11 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم مع بايرن، بما فيها 12 في «الپوندسليغا».



وتلقى الفريق «الأصفر والأسود» هزيمته الأولى هذا الموسم بمختلف المسابقات.



وأشاد ​فينسنت كومباني​ مدرب ​بايرن ميونيخ​ بفريقه وتألق هاري كين بعد الفوز، وقال: «كين مذهل ويعمل بجهد كبير، ما يفعله استثنائي، رغم أن مقارنته بميسي ورونالدو تجعل الأمر يبدو طبيعيا»، مضيفا: هجومنا مرن، لدرجة أن الخبراء لا يعرفون من هو المهاجم أو صانع اللعب، وهذا دليل نجاحنا.



وكان لايبزيغ أكبر المستفيدين بعدما ارتقى إلى الوصافة عقب فوزه على ضيفه هامبورغ 2-1.



ويدين أصحاب الأرض بفوزهم إلى ثنائية النمساوي كريستوف باومغارتنر (45 و50)، ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن دورتموند (14) المتراجع إلى المركز الرابع.



وتقدم شتوتغارت أيضا إلى المركز الثالث بفوزه على مضيفه فولسفبورغ 3-0.



وأبقى باير ليفركوزن سجله خاليا من الهزيمة في مبارياته الثماني الأخيرة في كافة المسابقات بفوزه على مضيفه ماينز 4-3.



وعزز ليفركوزن رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، أما ماينتس فبقي ضمن منطقة الخطر في المركز السادس عشر بـ 4 نقاط.



وأنقذ اللبناني الأصل سعيد الملا فريقه كولن من الخسارة بتسجيله هدف التعادل أمام ضيفه أوغسبورغ 1-1.



وتعادل فيردر بريمن مع هايدنهايم 2-2.