الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقام 4 مواجهات قوية، البداية ستكون بحلول الدحيل القطري ضيفا على الوحدة الإماراتي في الـ 4:45 مساء في أبوظبي، حيث يبحث الدحيل بقيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة القارية، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام حامل اللقب أهلي جدة السعودي 2-2، بينما خسر اللقاء الافتتاحي أمام الهلال 1-2، ليحصد نقطة واحدة وضعته في المركز التاسع متقدما بفارق الأهداف على الشرطة العراقي العاشر.



وفي المقابل، يبحث الوحدة الإماراتي عن مواصلة نتائج جيدة حققها في البطولة بعدما استهل المشوار بفوز ثمين على اتحاد جدة السعودي 2-1 في أبوظبي، قبل أن يتعادل سلبا مع تراكتور سازي الإيراني خارج الأرض، ليجمع 4 نقاط احتل به المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن مواطنه الشارقة الثالث وأهلي جدة السعودي الثاني.



وفي نفس اليوم يستضيف الشرطة العراقي نظيره اتحاد جدة في الـ 7 مساء، بينما يستضيف الشارقة الإماراتي نظيره تراكتور سازي تبريز الإيراني في نفس التوقيت.



وفي الـ 9:15 مساء يحل الغرافة القطري ضيفا على أهلي جدة السعودي في جدة، بعد أن حقق الفريق فوزه الأول في البطولة الحالية على حساب الشرطة العراقي 2-0، عقب خسارته في الجولة الافتتاحية أمام الشارقة الإماراتي 3-4 رغم تقدمه في الشوط الأول 2-0.



ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام أهلي جدة الذي يمتلك تشكيلة مدججة بالنجوم وبدأ البطولة بقوة، محققا الفوز على ناساف الأوزبكي ثم التعادل مع الدحيل في الدوحة.



وحسب نظام البطولة، فقد تم توزيع الأندية الـ 24 المشاركة إلى دوريين منفصلين، موزعين بين منطقتي الشرق والغرب، يضم كل دوري 12 فريقا، على أن يخوض كل فريق في كل دوري ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض.



وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى الدور ثمن النهائي الذي يلعب خلال شهر مارس 2026، فيما تقام الأدوار النهائية من البطولة ربع ونصف النهائي بنظام التجمع في السعودية خلال الفترة من 25 أبريل حتى المباراة النهائية التي تقام يوم 4 مايو 2026.