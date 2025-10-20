انتزع فريق أولمبيك مرسيليا صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم من باريس سان جرمان، بفوزه الكبير على ضيفه لوهافر 6-2، على ملعب «فيلودروم» ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.



ورفع مرسيليا رصيده إلى 18 نقطة، مرتقيا إلى صدارة الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب باريس سان جرمان، فيما تجمد رصيد لوهافر عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.



ويدين فريق الجنوب الفرنسي بالفضل في فوزه إلى تألق نجمه الإنجليزي ميسون غرينوود الذي سجل 4 أهداف في اللقاء «سوبر هاتريك»، وهو أعلى رصيد أهداف يسجله في مباراة واحدة في مسيرته.



إلى ذلك، مني ليون بهزيمته الثانية تواليا والثالثة للموسم وجاءت على يد مضيفه نيس 2-3.



ولم يستغل موناكو سقوط ليون كي يتقدم عليه، بل تعثر بدوره بالتعادل مع مضيفه أنجيه 1-1، رافعا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس.



وكان نادي الإمارة يخوض مباراته الأولى بقيادة المدرب الجديد البلجيكي سيباستيان بوكونيولي الذي خلف النمساوي آدي هوتر بعدما أقيل الأخير نتيجة الاكتفاء بفوز واحد في آخر 5 مباريات.