احتفل هانز فليك مدرب برشلونة بشكل جنوني من المدرجات بعدما سجل لاعبه رونالد أراوخو هدف الفوز المثير لفريقه على جيرونا 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع (3+90)، وذلك بعد طرده لجداله مع الحكم في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسيغيب المدرب الألماني عن قمة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد الأحد المقبل بسبب الطرد لكنه كان في حالة معنوية مرتفعة بعد أن حسمت الروح القتالية لفريقه ثلاث نقاط مهمة، وقال بعد الفوز: «كانت مباراة رائعة، من المهم جدا أن نرى كيف سنحصد النقاط الثلاث للمستقبل، هذا يمنحنا الثقة وأنا سعيد للغاية بالفريق، لقد صنعنا العديد من الفرص، لكن بصراحة جيرونا صنع الكثير من الفرص أيضا في الشوط الأول، المباريات القليلة المقبلة مهمة جدا لنا».



وأثبت المدافع أراوخو القادم من أوروغواي أنه البطل غير المتوقع عندما شارك بديلا (82) قبل أن يسجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأشاد فليك بمساهمة اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، «سعيد جدا من أجله، بإمكانه اللعب في هذا المركز في أوقات معينة، سألته قبل مشاركته إذا كان بإمكانه اللعب في هذا المركز، فأجاب بنعم».



ورغم حصوله على البطاقة الحمراء، لم يتمكن فليك من السيطرة على مشاعره عندما جاء هدف الفوز.



وأضاف فليك: «لم يكن الاحتفال موجها لأحد، بل كان بسبب طريقة انتصارنا، كنت سعيدا، لم أفعل شيئا ضد أحد ولن أفعل أبدا، أتقبل قرار الحكم».



وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن فليك سيتعرض الإيقاف لمباراة واحدة فقط لأنها جاءت نتيجة بطاقتين صفراء وليست طردا مباشرا.



وجاء في تقرير الحكم أن البطاقة الأولى لفليك في الدقيقة 90 جاءت «للتصفيق على أحد القرارات تعبيرا عن الاحتجاج»، والثانية بعدها مباشرة «بعد إنذاره لإشارته بعدم الموافقة».



وأفادت الصحفية مارتا رامون من إذاعة «RAC1» بأن برشلونة سيقدم احتجاجا على طرد فليك بالبطاقة الصفراء الثانية بنية إيقاف تنفيذ العقوبة والسماح له بالجلوس على دكة البدلاء خلال «الكلاسيكو».



وتختتم المرحلة التاسعة من الدوري «الليغا» اليوم بمواجهة واحدة، حيث يحل فالنسيا ضيفا على ألافيس.