في إطار حرص محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، عقد لقاء صباح أمس مع أهالي مدينة جابر الأحمد السكنية، وذلك في مقر ديوان عام المحافظة.



واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى عدد من المداخلات والملاحظات التي طرحها الأهالي، والتي تركزت حول مجموعة من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات والمرافق العامة في المدينة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يسهم في الارتقاء بالمنطقة وتعزيز جودة الخدمات بها.



بدوره، أكد الشيخ عبدالله سالم العلي أن مدينة جابر الأحمد تحظى بمتابعة حثيثة لتطوير خدماتها والارتقاء بجميع مرافقها لتكون نموذجا حضريا متكاملا بما ينسجم مع رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المناطق.



وأضاف أن المواطن يعد الركيزة الأساسية في دفع عجلة التنمية، وأن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين، من خلال دراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأهالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق الأولويات، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للعاصمة ومناطقها السكنية.



كما دعا الأهالي إلى استمرار التواصل مع المحافظة عبر قنواتها الرسمية لطرح المقترحات والملاحظات التي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز من الشراكة المجتمعية وتسهم في بناء بيئة سكنية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين.



وفي ختام اللقاء، عبر أهالي مدينة جابر الأحمد السكنية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي على حرصه واهتمامه الدائم بمتابعة قضايا المواطنين، وحرصه على تطوير الخدمات في مختلف مناطق محافظة العاصمة.