استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي، في مكتبه صباح أمس، طلال مبارك الديحاني نائب رئيس لجنة المخالفات ومدير إدارة تفتيش محافظة الفروانية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية لبحث التعاون المشترك بين الجهتين.



جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال الرقابة الميدانية ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية في الأسواق والمحال التجارية، بما يضمن سلامة المستهلكين ويحافظ على الصحة العامة في مختلف مناطق المحافظة.



بدوره، أكد الشيخ عذبي الناصر خلال اللقاء على أن مناسبة اليوم العالمي للغذاء تعد مهمة لتعزيز الوعي بقضايا الأمن الغذائي والتغذية، كما أشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والتغذية في حماية المجتمع، مشيدا بجهود فرق التفتيش في متابعة تطبيق القوانين والأنظمة، وحرصهم على تطوير آليات العمل الميداني المستمر.



وفي ختام اللقاء، أعرب الديحاني عن شكره وتقديره لمحافظ الفروانية على حفاوة الاستقبال، ودعمه المستمر وتعاونه المثمر مع الهيئة ومختلف الجهات الرسمية في كل ما يخدم المصلحة العامة في محافظة الفروانية.