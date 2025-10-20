عين البرلمان في جمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك آنا تريسيتش بابيتش رئيسة مؤقتة للبلاد، لتحل بشكل رسمي محل الرئيس السابق ميلوراد دوديك عقب قرار محكمة محلية منعه من ممارسة العمل السياسي.



وستتولى تريسيتش بابيتش منصب الرئيس المؤقت لمدة شهر حتى تعقد انتخابات في 23 نوفمبر، وفق قرار البرلمان.



وردا على ذلك، قال دوديك إن المسار السياسي لجمهورية صربسكا لن يتغير، مؤكدا أن الانفصال لايزال هدفه الأسمى.



ورفضت دائرة الاستئناف بمحكمة البوسنة والهرسك في أغسطس الطعن الذي قدمه دوديك على قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي ألغى ولايته كرئيس لجمهورية صربسكا ودعا إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة في الأشهر المقبلة.



تجدر الإشارة إلى أن البوسنة والهرسك تتألف من كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي، وهما جمهورية صربسكا، ذات الأغلبية الصربية، واتحاد البوسنة والهرسك، الذي يسكن فيه بشكل رئيسي البوشناق والكروات. ويخضع الكيانان لحكومة مركزية ضعيفة.