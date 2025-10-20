

القاهرة - هالة عمران



عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاع السياحة والتشييد، بحضور م.محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وم.مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.



وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها، خاصة في القطاع السياحي، بهدف زيادة الغرف الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين.



وقال مدبولي: هدفنا من هذا الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مضيفا: نشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف ضخ استثمارات لتطوير هذه الأصول، وتحقيق الإدارة المحوكمة المثلى لها.



وفي ضوء ذلك، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتنميتها واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة للدولة.



وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية بقطاع السياحة والتشييد، حيث تناول الأصول القابلة للاستغلال في المشروعات الفندقية، والفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في هذا القطاع، والتي تشمل عمارة كوزمو بوليتان، التابعة لشركة «إيجوث»، حيث تتميز بالتفاصيل المعمارية المميزة والفريدة ذات القيمة التاريخية والثقافية المتزايدة، مما يوفر نقطة جذب وتسويق لا تضاهيها الفنادق الحديثة. بالإضافة إلى عمارة شملا المملوكة لشركة «صيدناوي وبيع المصنوعات»، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب القاهرة الخديوية مما يتيح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.



واستكمل م.محمد شيمي عرض الفرص الاستثمارية، موضحا أنها تضم كذلك مبنى عمر أفندي بشارع عبدالعزيز، والذي يتميز بموقع متميز بوسط القاهرة الخديوية الجاري إعادة إحيائها لإعادتها إلى سابق عهدها، كما يتمتع بوجود مختلف الخدمات وسهولة النقل. وكذا عمر أفندي فرع عدلي، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي أيضا، لافتا إلى أن المشروع المقترح يتمثل في مشروع تطوير وتحويل مبنى «عمر أفندي» بشارع عدلي من مبنى تجاري إلى فندق سياحي، بالإضافة إلى مشروع عمر أفندي فرع الحجاز، وهو مشروع مقترح لتطوير وتحويل مبنى «عمر أفندي» الشهير بفرع الحجاز في مصر الجديدة من مبني تجاري إلى فندق سياحي وشقق فندقية. وكذلك المشروع المقترح لتطوير وتحويل مبنى عمر أفندي في شارع مراد من مبني تجاري إلى فندق سياحي وشقق فندقية.



وأضاف وزير قطاع الأعمال العام: تشمل الفرص الاستثمارية عمارات سعد زغلول التي تتمتع بموقع متميز على شاطئ البحر المتوسط مباشرة بميدان سعد زغلول، ما يجعله مؤهلا لإقامة فندق.