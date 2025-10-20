

وصل وفد تقني من وزارة الخارجية السورية إلى مدينة بون بولاية شمال الراين في ألمانيا، لاستكمال التحضيرات الفنية والإدارية لإعادة افتتاح مقر القنصلية العامة.



وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الوفد يعمل على تهيئة البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لانطلاق عمل القنصلية قريبا، بعد انتهاء مهامه في تطوير الخدمات القنصلية في السفارة السورية بالعاصمة برلين.



هذا، وتأتي الخطوة في إطار تعزيز حضور البعثات السورية في أوروبا، وتوسيع نطاق الخدمة القنصلية لتشمل مختلف الولايات والمناطق، بما يتيح للمواطنين السوريين في الخارج إجراءات ميسرة واستجابة أسرع لاحتياجاتهم القانونية والإدارية.