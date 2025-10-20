

بشرى شعبان



قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس الأحد بزيارة ميدانية مفاجئة إلى مقر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في منطقة الصباحية، وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة الخدمات المقدمة.



وأوضحت الحويلة في تصريح صحافي، أن الهدف من الزيارة هو متابعة سير العمل والاطلاع عن قرب على آلية تقديم الخدمات، مؤكدة أهمية الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة.



وتفقدت الحويلة خلال جولتها عددا من الإدارات والأقسام، وأشادت بمستوى الأداء والجهود المبذولة من فرق العمل، مثمنة حرصهم على تقديم خدمات متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة بكل كفاءة وتفان.



وأضافت انها تولي اهتماما كبيرا لذوي الإعاقة، مؤكدة دعمها الهيئة لاستكمال مشاريعها التطويرية وتوفير الإمكانات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها بما يتماشى مع توجهات الدولة.



وأكدت الحويلة ثقتها بقدرات الكوادر الوطنية العاملة في الهيئة، داعية الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من الإنجازات وتعزيز مكانة الكويت في رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.