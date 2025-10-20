

بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد تقرير بشأن الموافقة على توسعة مسجد مقبرة الجهراء على طريق السالمي وتخصيص مواقف بناء على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وقالت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور في التقرير الذي ستبحثه لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي: تم تخصيص مسجد مقبرة الجهراء بنقله بنفس المساحة البالغة (55م × 60م) وذلك قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/ ت24/383/14/2004) المتخذ بتاريخ 10/7/2004.



وتم تخصيص الأرض المحيطة بالمسجد القائم عبدالله الحربي المجاور لمقبرة الجهراء على طريق الأطراف كمواقف سيارات تنظيمية بمساحة (24393م2)، وذلك بموجب قرار المجلس البلدي المتخذ في 15/4/2019.



وتقدمت وزارة الشؤون الإسلامية بكتاب متضمنا قرار لجنة تخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين ودور ومراكز تحفيظ القرآن وعلومه في اجتماعها بتاريـــــخ 13/12/2022، والمتضمن الموافقة على توسعة مسجد عبدالله هلال الحربي من المساحة المخصصة سابقا (55م × 60م = 3300م2)، لتصبح بعد التوسعة بمساحة (14300م2)، وكذلك توسعة وترحيل مواقف السيارات المخصصة بموجب قرار المجلس البلدي المتخذ في 15/4/2019 بمساحة (24393م2) لتصبح بعد الاستقطاع بمساحة (19600م2).



الرأي الفني: تضمن الموافقة على طلب وزارة الشؤون الإسلامية توسعة مسجد مقبرة الجهراء على طريق السالمي وتخصيص مواقف سيارات إضافية على النحو التالي:



أولا: استقطاع جزء من مساحة موقع مواقف السيـارات المخصصـــــة بموجب قرار المجلس البلدي المتخذ 15/4/2019، حيث إن مساحة الجزء المراد استقطاعه هو (11000م2) فتصبح المساحة الإجمالية لموقع مواقف السيارات بعد الاستقطاع هي (13393م2).



ثانيا: توسعة موقع مسجد مقبرة الجهراء المخصص بموجب قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 10/7/2004 بإضافة الجزء المستقطع من موقع مواقف السيارات وهو (11000م2) للمسجد لتصبح المساحة الإجمالية بعد التوسعة هي (14300م2).



ثالثــا: تخصيــــص موقع مواقف سيارات إضافية للمسجد بمساحة (10507م2) شريطة الآتي:



٭ الالتـــزام والتقيـــد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معهم قبل التنفيذ.



٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، وفي حال تعارضها مع أي خدمات بنية تحتية قائمة او اي دواع تنظيمية.



٭ تعديل القرارات السابقة بما يتوافق مع الاستقطاع والإضافة.