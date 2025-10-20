

خلال مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن، عقد وفد الصندوق برئاسة مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية، لبحث فرص التعاون التنموي وتعزيز الشراكات المستقبلية.



استهل الوفد لقاءاته باجتماع مع وفد دولة ليبيا برئاسة وزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق، ووزير الصحة المكلف محمد الغوج، حيث تم بحث سبل التعاون مع الصندوق لتمويل مشاريع حيوية في مجالات الصحة والاتصالات والطاقة المتجددة والبنية التحتية.



كما اجتمع الوفد مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عبدالله سليمان الشيخ سيديا، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث المشاريع الممولة من قبل الصندوق، إلى جانب استعراض آفاق التعاون المستقبلي في دعم المشاريع التنموية ذات الأولوية.



وعقد وفد الصندوق عدة اجتماعات أخرى، شملت لقاء ذو الكفل سلامي مستشار رئيس جمهورية بنين، وبيتر ساندز المدير التنفيذي في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية الرأس الأخضر أولافو كوريرا، ود.ريتسيليسيتسو ماتلانياني وزيرة المالية والتخطيط الإنمائي في مملكة ليسوتو، ومارينا والتر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وتم خلال هذه اللقاءات استعراض الجهود المشتركة في دعم مشاريع التنمية المستدامة، ومناقشة أبرز التحديات التنموية في قطاعات الصحة والطاقة والنقل والمياه، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.