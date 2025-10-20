

أطلقت شركة لولو هايبر ماركت بنجاح مهرجانها المفعم بالحيوية «لولو والي ديوالي 2025»، الذي خلق أجواء الفرح والبهجة الخاصة بمهرجان الأضواء إلى جميع فروع لولو في الكويت.



وأقيمت الاحتفالات التي استمرت لمدة أسبوع في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر 2025، وشهدت عروضا ترويجية حصرية خاصة بمهرجان ديوالي، إلى جانب برامج ثقافية وأنشطة احتفالية أضفت أجواء من البهجة على المتسوقين والزوار.



أما حفل الافتتاح الكبير، الذي أقيم بتاريخ 18 أكتوبر في فرع لولو الري، فقد تم تدشينه من قبل الإدارة العليا لشركة لولو الذين أشعلوا المصباح التقليدي الخاص بمهرجان ديوالي إيذانا بانطلاق الفعاليات وتخلل الحفل مجموعة من العروض الثقافية الحيوية، والأنشطة التفاعلية، والمسابقات التي احتفت بالتنوع والإبداع داخل المجتمع.



ومن أبرز الفعاليات كانت مسابقة «رنجولي ديوالي» حيث عرض المشاركون مهاراتهم الفنية من خلال تصاميم تقليدية ملونة، وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز قيمة. كما استمتع الزوار بعروض ثقافية مميزة أضفت مزيدا من الألوان والحماس على الحدث.



كما تزينت جميع فروع لولو في الكويت بديكورات مستوحاة من أجواء ديوالي، تضمنت الأضواء التقليدية والزخارف الهندية ونقاط التقاط الصور «السيلفي» التي لاقت إقبالا كبيرا من المتسوقين. وبمناسبة المهرجان، قدمت لولو عروضا خاصة على مجموعة واسعة من المنتجات مثل المقرمشات «نامكين»، والحلويات، والملابس التقليدية، والمصابيح «ديا»، والإضاءة، وأدوات تزيين المنازل، كما تم تخصيص أركان خاصة للحلويات التقليدية في جميع الفروع لتقديم أشهى المأكولات الاحتفالية الأصيلة للعملاء. وأضافت لولو إلى أجواء الاحتفال بطاقة «هدايا التسوق لمهرجان ديوالي»، التي تتيح للعملاء فرصة مشاركة فرحة العيد مع أحبائهم بطريقة مميزة.