

أعلنت «ماكس فاشن» إحدى أبرز علامات الأزياء في الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة لاندمارك، عن افتتاح متجرها الرئيسي الجديد في الأفنيوز مول بعد تجديد شامل، كاشفة عن مفهوم تصميمي حديث يعيد تعريف الأناقة الميسرة من خلال الابتكار والتجربة والاستدامة.



يمتد المتجر على مساحة تفوق 17000 قدم مربعة، ويعكس هوية ماكس الجديدة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والبساطة، في أجواء دافئة تتسم بدرجات الألوان الحيادية، والمساحات المفتوحة، والإضاءة الهادئة. وقد صمم المتجر ليقدم تجربة مريحة وغامرة، تجمع بين مزايا التسوق داخل المتجر والتسوق الرقمي عبر أنظمة الدفع الذاتي، وخدمة «انقر واستلم»، وتجربة متكاملة عبر القنوات المتعددة، بما يتماشى مع أسلوب التسوق العصري.



كما يقدم المتجر حلولا تقنية متقدمة تعد من بين الأولى من نوعها في قطاع الأزياء ذات القيمة المضافة بالمنطقة، من خلال دمج نظام RFID المتطور، الذي يتيح عمليات دفع أسرع وأكثر سلاسة، ويعزز دقة إدارة المخزون، ما يضمن تجربة أكثر راحة للعملاء وكفاءة أعلى للفريق.



وبمناسبة إعادة الافتتاح، كشفت ماكس عن مجموعتها الجديدة لموسم خريف/شتاء 2025، التي تضم منتجات محسنة الجودة بأسعار في متناول الجميع، ضمن حملة أنتجت في الكويت بمشاركة مواهب محلية.



وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لماكس في مجموعة لاندمارك: «يشكل افتتاح متجرنا الرئيسي بحلته الجديدة خطوة محورية في رحلة ماكس، عنوانها الابتكار والاستدامة والتكامل بين التجزئة التقليدية والرقمية. وتعد الكويت واحدة من أكثر أسواق ماكس حيوية ووعيا بالموضة، إذ يتميز عملاؤها بالثقة والانفتاح والذوق الرفيع. تعكس مجموعتنا الجديدة هذا الزخم من خلال تصاميم عصرية توازن بين الجودة والسعر المناسب. ومع تزايد حضور العائلات الشابة والجيل الجديد من المتسوقين، تواصل ماكس ريادتها في جعل الأناقة الميسرة أسلوب حياة في الكويت».



ومنذ دخولها السوق الكويتية عام 2006، أصبحت ماكس وجهة موثوقة لعشاق الأزياء، تدير اليوم 11 متجرا وتضم فريقا متناميا من الكفاءات المحلية. ويجسد هذا الافتتاح محطة جديدة في مسيرة نمو العلامة، ويؤكد التزام مجموعة لاندمارك بدعم قطاع التجزئة المزدهر والاقتصاد المحلي في الكويت.



وأضاف روهيت ناندا، روهيت ناندا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة لاندمارك في الكويت: «تحتل الكويت مكانة محورية في مسيرة مجموعة لاندمارك، وتشكل أحد أبرز أسواق النمو لماكس. وإعادة افتتاح هذا المتجر لا تعبر فقط عن تجديد في الشكل، بل تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز سهولة الوصول وتجربة التسوق عبر مجموعتنا الواسعة من العلامات. ومن خلال التصميم المدروس، والابتكار الرقمي، وفهمنا العميق لذوق المستهلك الكويتي، نواصل ابتكار مساحات تعبر عن التفرد وتقرب علاماتنا أكثر من عملائنا».



ترحب ماكس بأكثر من 110 ملايين عميل سنويا في المنطقة، وتبيع أكثر من 140 مليون قطعة، وتحقق أكثر من 160 مليون زيارة رقمية، ما يجعلها من أكبر علامات الأزياء العاملة وفق نموذج القنوات المتعددة.



وتماشيا مع استراتيجية الاستدامة في مجموعة لاندمارك، تواصل ماكس تبني ممارسات مسؤولة في مختلف عملياتها، من استخدام القطن المعتمد من مبادرة القطن الأفضل BCI والتغليف الصديق للبيئة، إلى تطبيق معايير التوريد المسؤولة وفق أعلى المستويات العالمية.