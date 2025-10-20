انطلقت أعمال الندوة الـ 67 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية في القاهرة أمس الأحد بمشاركة الكويت لمناقشة دور القوات المسلحة في توحيد أساليب وإجراءات العمل العسكري العربي المشترك.



وقال مدير الإدارة العسكرية بالجامعة العربية الوزير مفوض طارق عبدالسلام في افتتاح الندوة إن «التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي لم تعد تقليدية بل باتت أكثر تعقيدا وتنوعا فنحن نواجه تهديدات إرهابية عابرة للحدود».



وأضاف انه في ظل تصاعد التهديدات من جراء تصاعد الحروب السيبرانية والتدخلات الإقليمية فإنه يتعين تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون على مستوى التخطيط العسكري.



وأكد عبدالسلام ان قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلا بالإدارة العسكرية سيبقى داعما وراعيا للاجتماعات والندوات، معربا عن الأمل في تحقيق الهدف الذي لأجله انعقدت الندوة.



من جهته، أعرب رئيس وفد دولة قطر العميد الركن ثواب القحطاني رئيس الدورة الحالية عن الأمل في إنجاز الدراسة المتعلقة بموضوع «دور القوات المسلحة في توحيد أساليب وإجراءات العمل العسكري العربي المشترك»، وذلك بالاستفادة من الدراسات السابقة والبرمجيات الحديثة. وقال القحطاني إنه تم في الندوة السابقة الانتهاء من مراجعة شاملة للمصطلحات والمفاهيم والرموز والاختصارات العسكرية التي تم إنجازها في الندوات السابقة وإقرارها «ولقد تحقق هذا بفضل الله ثم بفضل جهدكم وتعاونكم في توحيد هذه الدراسات».



وتشارك الكويت في أعمال الندوة بوفد من هيئة التعليم العسكري برئاسة العقيد الركن محمد العسعوسي ويضم الوفد العقيد الركن محمد القحطاني والعقيد الركن عبدالكريم الإبراهيم والرائد حقوقي محمد الخياط.