

رعت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST مسابقة Hackathon CTF التي أقيمت يوم السبت 18 أكتوبر في فندق غراند حياة - مول 360، بمشاركة مجموعة من الطلبة والمهتمين بمجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.



وهدفت المسابقة إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجالات الاختراق الأخلاقي وحل التحديات التقنية والأمنية، وتشجيع الابتكار والتفكير التحليلي بين الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة، وتضمنت المنافسة سلسلة من التحديات المتنوعة التي اختبرت قدرة الفرق على اكتشاف الثغرات الأمنية وتحليلها باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة.



وتأتي رعاية كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لهذا الحدث في إطار التزامها بدعم المبادرات الشبابية وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للمعرفة والتطوير التقني، كما تؤكد الكلية من خلال مشاركتها المستمرة في الفعاليات المتخصصة على حرصها على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي وتشجيع طلبتها على خوض التجارب الميدانية التي تنمي مهاراتهم في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي.



وفي هذا السياق، قال إبراهيم المطوع، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا: نفخر في KCST برعايتنا لمسابقة Hackathon CTF التي تعد منصة محفزة لتبادل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، كما تمتلك الجامعة مختبرات متطورة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وهندسة الشبكات، تمكن الطلبة من اكتساب الخبرة العملية والتعامل مع تحديات حقيقية تحاكي بيئة سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل التقني في الكويت.



وذكر أن دعم مثل هذه الفعاليات يعكس إيماننا بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.