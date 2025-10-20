أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس الأحد برنامجه التدريبي «مكافحة الأخبار المضللة» بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ويستمر إلى 23 الجاري.



ويتضمن البرنامج الذي يقدمه الأستاذ المشارك في قسم الإعلام بجامعة الكويت د.حسين مراد مقدمة حول أزمة المعلومات الحديثة وماهية ثورة المعلومات وتحدياتها، إضافة إلى سيكولوجية انتشار المعلومات الخاطئة.



ويتناول البرنامج - الذي يعتمد الأسلوبين النظري والعملي - النظام البيئي للمعلومات المضللة وطرق كشف الأخبار الزائفة ومنهجية التفكيك (Deconstruction) وورشة عمل استراتيجية عن «بناء بروتوكول التحقق في كونا».



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.