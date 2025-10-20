اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في أنشطة وفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي عقدت في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، كما شارك في حفل استقبال البنوك الكويتية 2025 الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، والذي عقد في 15 أكتوبر 2025 في عاصمة الولايات المتحدة الأميركية واشنطن، بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي، ورئيس اتحاد مصارف الكويت ومجلس إدارته، وممثلي البنوك، وعدد من الضيوف الدوليين لتعزيز التواصل مع المجتمع المالي العالمي. كما استضافت سفارتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية حفل عشاء، بحضور د. صبيح المخيزيم.



وعقدت الاجتماعـــات بحضور مجموعة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة عدد من القضايا، ومنها ديناميكيات الاقتصاد العالمي، إضافة إلى آليات تحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه الأسواق المالية الدولية.



وفي ختام هذه الاجتماعات، أصدرت كل من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية بيانا تضمن إرشادات للمجلسين التنفيذيين للمؤسستين، واستعرضت نتائج مناقشاتها للاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية وغير ذلك من قضايا التنمية الملحة والموارد المالية اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية.



وتعد هذه الفعاليات الدولية من أبرز المنصات العالمية لتبادل الرؤى والخبرات في مجال الاقتصاد والمالية، حيث تسهم في رسم السياسات المستقبلية ومواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والابتكار الرقمي. وقد حققت مشاركة KIB نجاحا ملحوظا من خلال تعزيز حضوره كمؤسسة مالية مصرفية كويتية لها دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بمفهوم الاستدامة، مما يعكس التزامه بمعايير التميز العالمية ويسهم في ترسيخ سمعة الكويت كمركز مالي إقليمي وعالمي.



وفي حين تبرز مشاركة القطاع المصرفي الكويتي في هذه المحافل الدولية التزاما مشتركا بتعزيز التعاون العالمي واستشراف أحدث الاتجاهات، حيث يثري هذا التفاعل رؤى البنوك الكويتية ويدعم مسيرتها التنموية، يؤكد KIB من خلال هذه المشاركات استراتيجياته المستقبلية في تبني الابتكارات التكنولوجية والحلول المالية المستدامة، لاسيما أن هذه الخطوات تعزز قدرته التنافسية.



تجدر الإشارة إلى أن KIB يعتبر المشاركة في الملتقيات المصرفية والاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، جزءا أساسيا من استراتيجيته الهادفة إلى تأكيد مكانته في القطاع المالي، وتوسيع دائرة معارفه وخبراته، بما ينعكس إيجابا على دوره في دعم الاقتصاد الوطني.