اختتم وفد بنك الكويت الوطني مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، والتي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك في إطار حرص البنك على التواجد في أبرز المحافل الاقتصادية العالمية لمناقشة أهم القضايا التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمي والإقليمي.



وترأس وفد البنك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، وضم كلا من نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الوطني للثروات فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة عمر بوحديبة، ومدير عام بنك الكويت الوطني-نيويورك راني سلوانس.



وشارك وفد البنك في حفل الاستقبال الذي نظمته سفارتنا بالعاصمة الأميركية واشنطن، بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، د.صبيح المخيزيم، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية والرؤساء التنفيذيين والقيادات المصرفية الكويتية.



كما حضر وفد البنك حفل الاستقبال الذي أقامه اتحاد مصارف الكويت لكبار القيادات المصرفية العالمية على هامش الفعاليات والاجتماعات، وأقيم الحفل برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، وبحضور د.صبيح المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب محافظي البنوك المركزية بالدول العربية، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، وقيادات رفيعة من القطاعين المالي والمصرفي، وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة حول العالم.



لقاءات وفعاليات



وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، شارك بنك الكويت الوطني في سلسلة من الفعاليات والاجتماعات المهمة، كما أجري عدد من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين، التي بحثت آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية.



وناقش وفد بنك الكويت الوطني مع كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم عددا من المواضيع المحورية التي تشكل أولوية على الأجندة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة.



كما شارك الوفد في الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي (IIF)، والندوة المصرفية الدولية السنوية التي تنظمها مجموعة الثلاثين (G30).



تعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أكبر تجمع من نوعه على مستوى العالم، حيث يحضرها أكثر من 10000 مشارك من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، والأكاديميين.



ويعتبر هذا التجمع السنوي منصة فريدة لمناقشة السياسات الاقتصادية العالمية وتبادل الخبرات حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، فيما تكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة في ظل التحديات الراهنة.



نمو الاقتصاد العالمي



وشملت المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات: آفاق النمو الاقتصادي العالمي، والمخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم والأسواق، إلى جانب التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وسبل إدارة الديون. كما كانت قضايا التنمية والحد من الفقر محورا أساسيا للنقاش، مع التركيز على السياسات الفعالة لدعم الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.



وتتضمن الاجتماعات السنوية عددا من اللجان المهمة، أبرزها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، وغيرها، بالإضافة إلى ندوات وجلسات إعلامية ومؤتمرات صحافية والعديد من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.



شريك فاعل



ويؤكد بنك الكويت الوطني، من خلال مشاركته السنوية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على دوره كشريك فاعل في الحوار الاقتصادي العالمي، وحرصه على مناقشة التحديات والفرص مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في الكويت والمنطقة، إلى جانب مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي العالمي، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير خدماته المصرفية وتعزيز قدراته على خدمة عملائه بكفاءة وفاعلية.



كما تمثل هذه الاجتماعات فرصة ذهبية للتواصل مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية العالمية، والحصول على رؤى معمقة حول اتجاهات السوق العالمية وتوقعات السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى فهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتعامل معها بشكل استباقي.



ويتمتع بنك الكويت الوطني بحضور عالمي واسع يمتد عبر 13 دولة في 4 قارات، كما يتميز بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني بين معظم البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقييم مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث: «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز».