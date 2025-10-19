قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شأن الاحتجاجات التي خرجت ضده في العديد من المدن الأميركية تحت شعار «لا ملوك».

ونشر ترامب عبر منصته الخاصة «تروث سوشيال» ڤيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يصوره وهو يضع تاجا على رأسه، وفي لقطة أخرى ظهر وهو يقود مقاتلة أميركية مكتوب عليها «الملك ترامب».



وفي ڤيديو آخر، نشره نائب الرئيس جيه دي فانس على منصة «بلوسكاي»، مولد أيضا بالذكاء الاصطناعي، يظهر الرئيس الأميركي وهو يتقلد تاجا ويتوشح بوشاح ملكي قبل ان يستل السيف، فيما ينحني له سياسيون احتراما وفي مقدمتهم الديموقراطية نانسي بيلوسي.