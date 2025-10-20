أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc عن رعايتها الرئيسية للنسخة الرابعة من معرض «وظيفتي»، أكبر معرض توظيف وطني في الكويت، حيث هدف إلى ربط الباحثين عن عمل بشركات القطاع الخاص، وأقيم المعرض تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري، في أرينا الكويت بمول 360 والذي استمر ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 أكتوبر 2025. مع تزايد شعبيته ونجاحه في دوراته السابقة، تأتي المشاركة في معرض «وظيفتي» كخطوة أخرى في سبيل تحقيق النهج الاستراتيجي لشركة الاتصالات الكويتية stc لتمكين الشباب واستقطاب الكفاءات الكويتية إلى فريق عملها المتنامي.



وبصفتها شركة رائدة في مجال الاتصالات، تتمتع باستراتيجية قوية لتنمية رأس المال البشري، تحرص stc على رعاية معرض «وظيفتي» إيمانا منها بأهمية تمكين ورعاية الكفاءات الوطنية. وترتبط هذه المبادرة ارتباطا وثيقا باستراتيجية stc طويلة الأمد لجذب ودعم الكفاءات المؤهلة ضمن قواها العاملة، مع توفير فرص النمو لهم في بيئة مبتكرة ومتجددة. كما تندرج هذه المشاركة في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل للشركة، حيث يمثل التعليم وتمكين الشباب أحد الركائز الأساسية لمبادرات stc المجتمعية. وانطلاقا من نجاح الدورات السابقة، تواصل stc مشاركتها في معرض «وظيفتي» كجزء من التزامها المستمر بدعم مبادرات التوظيف للكوادر الوطنية وسد الفجوة بين مخرجات قطاع التعليم ومتطلبات القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، أقامت stc جناحا خاصا يتيح للزوار فرصة لقاء أعضاء من عائلة stc، الذين تبادلوا معهم رؤاهم حول سبل التطور الوظيفي والفرص الوظيفية المتاحة، وإجراءات التقديم، وثقافة بيئة العمل في الشركة. كما قدم الجناح عروضا حصرية من خلال باقات الشباب من stc، المصممة لتلبية الاحتياجات الرقمية للعملاء الشباب. وتواجد ممثلو stc لتقديم مزايا هذه الباقات، بالإضافة إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية الأخرى التي تقدمها الشركة. وعلق رائد مرعي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في stc، قائلا: يوفر معرض «وظيفتي» منصة مثالية للتواصل مع الأفراد الطموحين والموهوبين الراغبين في المساهمة في الاقتصاد الرقمي المتطور في الكويت. ففي stc، نركز بشكل كبير على استقطاب الكفاءات الوطنية ودعم مسيرتهم المهنية من خلال برامج تطويرية متجددة، وفرص تعلم مستمر، وبيئة عمل ديناميكية تشجع على الابتكار والتعاون. وتضمن هذا الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 أكتوبر 2025، برنامجا شاملا من الجلسات الرئيسية، وحلقات النقاش، وورش العمل التفاعلية التي يقدمها مرشدون متخصصون وخبراء في قطاع الموارد البشرية. استضاف معرض «وظيفتي» أكثر من 120 جهة عمل رائدة من 14 قطاعا مختلفا، بما في ذلك البنوك والتمويل، والاستثمار والعقارات، والتكنولوجيا، والتعليم، والتأمين، والصناعة، والأغذية والمشروبات، وغيرها. وأتيح للزوار فرصة استكشاف أجنحة الشركات، والتواصل مباشرة مع مسؤولي التوظيف، وحضور المقابلات، والتقدم بطلبات التدريب أو التوظيف بشكل مباشر.