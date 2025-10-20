انطلاقا لمساعيها وجهودها المستمرة في دعم التنمية البشرية والتطوير المهني والإداري، وجذب الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها والاستثمار فيها، اختتمت شركة الاستثمارات الوطنية مشاركتها الفعالة في معرض «وظيفتي» - أضخم معرض توظيفي في الكويت الذي أقيم في قاعة الأرينا بمجمع 360 على مدى 3 أيام من 16 حتى 18 الجاري، بمشاركة أكثر من 120 جهة.



وقد هدفت مشاركة الاستثمارات الوطنية وللعام الثالث على التوالي إلى تسليط الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة أمام الشباب الكويتي، وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية «كويت جديدة 2035»، إلى جانب تعريفهم بطبيعة العمل في قطاع الاستثمار، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة.



وشهد جناح الشركة إقبالا واسعا من الباحثين عن فرص العمل من الخريجين والشباب الكويتي الطموح، حيث قام موظفو قطاعات الشركة المختلفة بالرد على الاستفسارات، وتقديم شرح تفصيلي عن برامج التطوير والوظائف الشاغرة، إضافة إلى إتاحة المجال للحضور لتعبئة نماذج التوظيف المتاحة.



وبهذه المناسبة، أوضحت شركة الاستثمارات الوطنية إن مشاركة الشركة في هذا المعرض تأتي في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودورها كإحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة محليا وإقليميا، حيث نحرص دائما على استقطاب وتنمية مهارات الشباب الكويتي، والاحتفاظ بالمواهب الشابة من خلال توفير بيئة عمل مبتكرة تعزز إمكانات الموظفين وتسهم في بناء منظومة مستدامة للمستقبل.



وإلى جانب دعم مبادرات تمكين الشباب والتعليم التي تنعكس إيجابا على المجتمع، تلتزم الشركة بخلق فرص وظيفية جديدة وتفعيل دورها في دعم الخريجين ومساعدتهم على اتخاذ القرار المهني المناسب، كما تحرص على تعزيز مشاركة المرأة الكويتية من خلال برامج نوعية، مثل برنامج «Shift» المصمم خصيصا لتأهيل حديثات التخرج لدخول سوق العمل الاستثماري.



وعلقت شركة الاستثمارات الوطنية بأنها تضطلع بدور محوري واستراتيجي بالغ الأهمية في شتى القطاعات ضمن الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إذ تمتلك قاعدة مساهمين واسعة الطيف، تتكون من نخبة المؤسسات الوطنية ذات الثقل الاقتصادي وأصحاب الكفاءات المالية الرفيعة. وتولي الشركة اهتماما متزايدا بتعزيز نسب التكويت في مختلف مستويات العمل، ساعية إلى إبراز الفرص الوظيفية المتاحة واستقطاب الكفاءات الواعدة، بما يتيح توجيه طاقاتهم وتوظيف قدراتهم وفق منهجية مؤسسية راسخة.



وأشارت شركة الاستثمارات الوطنية إلى المعارض الوظيفية والتي تمثل منصة استراتيجية لفتح آفاق التواصل بين الطلبة ومجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، بما يتيح لهم الإلمام بطبيعة بيئات العمل المختلفة، ويحفزهم على المبادرة بتقديم مؤهلاتهم الأكاديمية والخبرات العملية سعيا إلى الظفر بالفرص الوظيفية المتاحة.



وفي الختام، قدمت شركة الاستثمارات الوطنية الشكر للقائمين على معرض «وظيفتي» لدورهم البارز في تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف على الشركات الرائدة في السوق الكويتي، مؤكدا أن شركة الاستثمارات الوطنية ستواصل التزامها بالمبادرات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.