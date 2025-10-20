توّجت مؤسسة «غلوبل فاينانس» العالمية بنك «بوبيان» بجائزتين مرموقتين على المستوى العالمي والمحلي، تقديرا لدوره البارز وإسهاماته في مختلف قطاعات الصناعة المصرفية الإسلامية، والتركيز على الاستثمار في برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية لدعم مختلف شرائح المجتمع، حيث تمكن البنك من الحصول على جائزة «أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم» وجائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» لعام 2025.



وجرى تسلم الجوائز خلال الحفل الذي أقامته «غلوبل فاينانس» في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025، بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري، ومدير عام تمويل الشركات والتمويل الدولي محمد الغانم.



وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب التويجري عن اعتزازه بحصول البنك على هذه الجوائز المرموقة، مؤكدا أن جائزة «أفضل بنك إسلامي على مستوى الكويت» تأتي تقديرا لمكانة «بوبيان» الرائدة على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي محليا، ومواصلة تنفيذ استراتيجيات ناجحة تهدف إلى تحقيق النمو والأداء المتميز في قاعدة أعماله التشغيلية وثقة العملاء والمساهمين.



وأضاف أن «بوبيان» يعمل وفق نهج استراتيجي شامل يركز على التحول الرقمي، والابتكار في الحلول المصرفية المبتكرة، وتطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، بما يسهم في تعزيز التجربة المصرفية ويجعل البنك هو الخيار الأول للعملاء الحريصين على الحصول على خدمات مالية إسلامية تتميز بالجودة والسهولة.



وأوضح التويجري أن «بوبيان» نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية، والحصة السوقية، وتحسن في جودة الأصول والسيولة، وكفاءة العنصر البشري، مع الاهتمام بمتانة الوضع المالي والجدارة الائتمانية للبنك.



وأكد أن هذه النتائج تأتي كنتيجة مباشرة لتنفيذ خطط توسعية مدروسة وتحقيق أداء تشغيلي قوي، إلى جانب الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية التي أصبحت جزءا أساسيا من تجربة العملاء.



واعتمدت مؤسسة «غلوبل فاينانس» في تقييمها على منهجية شاملة، تضمنت تحليل الأداء المالي والاستراتيجي، ومستوى الابتكار في الحلول الرقمية، إلى جانب جودة الأداء التشغيلي وكفاءة السيولة الفعالة، بجانب التطور الكبير الذي شهدته قاعدة حلوله المصرفية المتطورة والتميز في الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تلبي متطلبات عملائه من مختلف الشرائح، مما يعكس مكانة البنك الرائدة كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية.



وتعليقا على جائزة «أفضل بنك إسلامي في المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم»، أكد التويجري أن هذا التكريم العالمي يجسد التزام بنك «بوبيان» برؤية واضحة في تعزيز التنمية المستدامة والتغيير، ليس على مستوى البنك فحسب بل على المستوى المجتمع ككل.



وأوضح أن استراتيجية «بوبيان» في المسؤولية المجتمعية تقوم على ركائز واضحة تتمثل في الجهود المتواصلة في الخدمة المجتمعية، وتمكين الشباب، وإطلاق البرامج الاستراتيجية والشراكات المؤثرة في مجالات التعليم والتدريب وتطوير الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز مستوى رفاهية أفراد المجتمع، عبر مبادرات متنوعة تعزز الحضور والتفوق المجتمعي للبنك، وترسخ مكانته كمؤسسة قريبة من جميع فئات المجتمع الكويتي.



وأضاف: نفخر في «بوبيان» بأن بعض مبادراتنا المجتمعية المؤثرة امتدت لتخدم الإنسانية داخل الكويت وخارجها، ليستمر في رسالته نحو مستقبل أكثر تأثيرا، وهو ما يعكس حرصنا على أن تكون بصمتنا الإيجابية أوسع من حدود العمل المصرفي.



وتوجه التويجري بالشكر إلى جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي جعلت «بوبيان» في مقدمة العمل المصرفي، مؤكدا أن تحقيق أي تميز ونجاح إنما يعتمد في المقام الأول على احترافية فريق العمل والاستثمار المستمر في جهود موارده البشرية من أجل تحقيق أعلى مستويات النجاح.