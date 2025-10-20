بيروت ـ ناجي شربل وبولين فاضل:



شارك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والسيدة الأولى نعمت عون في الاحتفال الذي أقيم أمس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، لإعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية.



وترأس الصلاة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر وعاونه كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الـ21 ميناسيان ولفيف من الكرادلة والمطارنة.



وقبل توجهه إلى الاحتفال، استقبل الرئيس عون في مقر إقامته في روما البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي يرافقه النائب فريد هيكل الخازن والمونسنيور جورج أبي سعد المعتمد البطريركي الجديد ورئيس المعهد الماروني في روما والمونسنيور جوزف صفير الوكيل البطريركي في روما والمحامي وليد غياض.



وخلال اللقاء اطلع البطريرك الراعي الرئيس عون على اجواء لقائه بالبابا أمس الأول، لاسيما فيما خص زيارته المرتقبة إلى لبنان نهاية الشهر المقبل. كما تطرق الحديث بين الرئيس والبطريرك إلى مواضيع الساعة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.



في الشأن الخاص بالاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال العسكري الإسرائيلي لأراض لبنانية في الجنوب، قالت مصادر حكومية لـ«الأنباء» إن «المسؤولين الأميركيين وعلى مختلف المستويات كانوا على مدى الأشهر الماضية ولدى لقائهم أي مسؤول لبناني، يؤكدون وجوب فتح قنوات مباشرة في التفاوض بين لبنان وإسرائيل، غير أن لبنان كان يرفض هذا الأمر».



وقالت المصادر: «في الأيام القليلة الماضية، بدأ موضوع فتح حوار غير مباشر مع إسرائيل، على غرار الحوار الذي حصل خلال مفاوضات الترسيم البحري، يدرس بين المسؤولين اللبنانيين، إلا أنهم لا يزالون يرفضون أن يكون هذا الحوار على مستوى ديبلوماسي، ويفضلون أن يبقى على المستوى العسكري من ضمن اللجنة الخماسية، مع إمكان إضافة أشخاص تقنيين وفنيين، كخبراء في الجغرافيا وفي ترسيم الحدود ليس أكثر في المرحلة الأولى».



وبحسب ما قالت المصادر الحكومية لـ«الأنباء»، فإن «من شأن ذلك ربما أن يفتح كوة في الجدار»، مؤكدة أن «إسرائيل لم تنفذ أيا من الالتزامات المطلوبة منها. لذا سيشترط لبنان قيام إسرائيل بخطوات كي يقدم هو في المقابل بعض التنازلات، مع إصراره على رفض أي مفاوضات مباشرة».



في شأن خاص بالانتخابات النيابية، أطل رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع على المؤتمر السنوي لمقاطعة الولايات المتحدة في الحزب عبر تطبيق «زوم»، داعيا جميع المغتربين إلى التهافت لتسجيل أسمائهم للانتخابات المقبلة بكثافة، وإلى نسيان المقاعد الستة للمغتربين، فهذه المسألة انتهت ولن تعتمد.



وأضاف جعجع: «تأكدوا تماما - ولا داعي لأي شك - ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها. هناك نقطة واحدة فقط لاتزال غير محسومة ويدور حولها صراع كبير، وهي: هل سيقترع المغتربون من أماكن إقامتهم في الخارج، أم عليهم المجيء إلى لبنان للمشاركة في العملية الانتخابية». وشدد جعجع على أننا «نصر على أن يقترع المغتربون حيث هم في بلدان الانتشار، وهذا ما نعمل من أجله. ولهذا السبب تقدمنا باقتراح القانون المعجل المكرر في مجلس النواب، والذي نجحنا في جمع تواقيع سبعة وستين نائبا عليه، أي أغلبية المجلس النيابي. وهذا أيضا ما نعمل من أجله في مجلس الوزراء».



أما بالنسبة إلى تسجيل المغتربين أسماءهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، فقد أصر جعجع على أنه «بالتأكيد يجب أن تتسجلوا، بل وبكثافة أيضا». وناشدهم التسجيل «لأنه إذا نجحنا بما نقوم به، عندها ستتمكنون من التصويت في بلدان الانتشار، فتكونون حينها جاهزين للمشاركة من هناك. أما إن لم تجر الحكومة الانتخابات في الخارج، فبكبسة زر واحدة تنقل أسماؤكم تلقائيا إلى الداخل، وفي هذه الحال إقدامكم على تسجيل أسمائكم لن يمنعكم أبدا من المشاركة في الانتخابات النيابية في الداخل».



ودعا جعجع المغتربين «كي يكونوا على أهبة الاستعداد، في حال لا سمح الله ولم تثمر الجهود المبذولة للسماح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية من أماكن اقامتهم في الخارج، وهذا هو الاحتمال الأسوأ بالنسبة إلينا. يجب أن نكون مستعدين، تماما كما اجتمعنا اليوم في هذا المؤتمر، لنعبئ الجالية بكاملها وندفع جميع المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية في الداخل، فليس بيننا من لا يستطيع شراء تذكرة سفر ليأتي إلى لبنان ولو لمدة أربع وعشرين ساعة فقط، فيدلي بصوته».