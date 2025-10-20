مفرح الشمري



يواصل برنامج «ثلاثة» نجاحه وتميزه بين برامج تلفزيون الكويت و«منصة 51»، وذلك عقب اختياره أفكارا لحلقاته تحمل بين طياتها الكثير من المعاني وتمنح المشاهد المتعة والاستفادة في الوقت نفسه، فبعدما قدم هذا البرنامج حلقات موسمه الأول على شاشة تلفزيون الكويت، استمر على نهجه، مع انطلاق حلقات موسمه الثاني بتسليط الضوء على المتلعثمين بالكلام من خلال استضافته الملهمة فاطمة الموسوي التي عانت من هذا التلعثم سنوات طويلة، ولكن بإصرارها تغلبت على مشكلتها وأسست منصة «آي سبيك» مع آخرين لتوعية المجتمع ومساعدة المتلعثمين للتغلب على صعوبة النطق وتعزيز الثقة بالنفس.



حلقة من أمتع الحلقات، والتي استفاد منها الجميع، خصوصا لمن لديه أطفال أو شباب يعانون من هذه المشكلة التي أسمتها الموسوي اضطرابات الكلام، ومع التدريب والثقة والمواجهة تنتهي ضاربة أمثلة لشخصيات مشهورة كانوا يعانون من هذا الأمر مثل «مستر بن» و«ستيف هارفي».



شكراً لمقدمي البرنامج محمد الحصينان وفهد المذن، على إعطاء الفرصة الكاملة لفاطمة الموسوي دون مقاطعة، حتى وإن حدث «بلوك» لديها في الحديث، وهذا الأمر يعطي ثقة كبيرة لمن يعانون من هذه المشكلة لأنهم لا يحبون أن يقاطعهم أحد أو يكمل عنهم حديثهم حتى يعبروا عن الحالة مثلما يرغبون.. شكرا تلفزيون الكويت.