واصل ليفربول نتائجه الكارثية بعد خسارته من ضيفه مان يونايتد 1-2 مساء أمس على ملعب «آنفيلد» ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



سجل هدفي «اليونايتد» الكاميروني بريان مبيومو (2) وهاري ماغواير (84)، فيما سجل هدف ليفربول الوحيد مهاجمه الهولندي كودي غاكبو (78).



ورفع مان يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الرابع.



وتعد هذه الهزيمة الرابعة على التوالي لليفربول بعدما سقط أمام تشلسي 1-2 في المرحلة الماضية، وخسر أيضا قبل ذلك من كريستال بالاس بالنتيجة ذاتها، وبينهما هزيمة أوروبية ضد غلطة سراي التركي 0-1.



وواصل أستون فيلا صحوته، وقلب تأخره إلى فوز على مضيفه توتنهام هوتسبير 2-1.



وقفز أستون فيلا إلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة من ثماني مباريات، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 14 نقطة في المركز السادس.



إلى ذلك، أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على مضيفه فولام 1-0 أمس الأول على ملعب الأخير، وقال عقب المباراة: «حققنا فوزا مهما جدا على ملعب صعب، لكننا أظهرنا روحا مختلفة وانضباطا تكتيكيا كبيرا».



وتختتم المرحلة الثامنة من الدوري «البريمييرليغ» اليوم بمواجهة واحدة، تجمع بين وست هام يونايتد ونظيره برينتفورد على ملعب الأول.



إسبانيا



احتفل هانز فليك مدرب برشلونة بشكل جنوني من المدرجات بعدما سجل لاعبه رونالد أراوخو هدف الفوز المثير لفريقه على جيرونا 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع (3+90)، وذلك بعد طرده لجداله مع الحكم في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وسيغيب المدرب الألماني عن قمة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد الأحد المقبل بسبب الطرد، وأفادت الصحافية مارتا رامون من إذاعة «RAC1» بأن برشلونة سيقدم احتجاجا على طرد فليك.



وفي مباراة أخرى، تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه أوساسونا 1-0، معززا موقعه في المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة.



وتختتم المرحلة التاسعة من الدوري «الليغا» اليوم بمواجهة واحدة، حيث يحل فالنسيا ضيفا على ألافيس.



إيطاليا



ازدادت مصاعب يوفنتوس بتلقيه الخسارة الأولى بعد 5 تعادلات، وذلك أمام مضيفه كومو 0-2 أمس في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتجمد رصيد «اليوفي» عند 12 نقطة متراجعا إلى المركز السادس، وبفارق الأهداف عن كومو الذي صعد إلى المركز الخامس بفوزه الثالث في الدوري.



وفي مواجهة أخرى، تفوق إنتر ميلان على نظيره روما 1-0، ليرفع «النيراتزوري» رصيده إلى 15 نقطة متساويا مع نابولي وروما.