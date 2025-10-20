«الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يضطر لدفع مقابل للحياة على الأرض»

سلافوج جيجيك، الفيلسوف السلوفيني، يرى أزمة الإنسان المعاصر في أنه مضطر لدفع مقابل لأكله وشربه ومعيشته، في حين باقي الكائنات لا تضطر لذلك.