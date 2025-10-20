«الإنسان يحتاج ملعقة سكر واحدة صغيرة فقط يومياً لكنه يستهلك نحو 30 ملعقة»
اريك بيرغ، الطبيب الأميركي المتخصص في التغذية، يؤكد أن الشخص يحتاج الى ملعقة سكر صغيرة واحدة، لكن متوسط استهلاك الشخص الأميركي للسكر مثلا تتجاوز 30 ملعقة يوميا.
«الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يضطر لدفع مقابل للحياة على الأرض»
سلافوج جيجيك، الفيلسوف السلوفيني، يرى أزمة الإنسان المعاصر في أنه مضطر لدفع مقابل لأكله وشربه ومعيشته، في حين باقي الكائنات لا تضطر لذلك.
«أتعلم من أطفالي المراهقين يومياً كلمات وتعبيرات جديدة غير موجودة في القواميس»
تشارليز ثيرون، الممثلة الجنوب أفريقية تعترف بأن أطفالها يعلمونها يوميا كلمات جديدة لا توجد في قواميس اللغة الإنجليزية وإنما يستخدمها المراهقون.