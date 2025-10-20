أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن وزارة الداخلية تولي اهتماما بالغا بدعم الكفاءات الوطنية وتشجيع منتسبيها على التميز الأكاديمي والمهني.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ فهد اليوسف للعقيد م.فيصل الشحومي من مرتبات قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة، وذلك بمناسبة حصوله على شهادة الماجستير



بعنوان «تصميم هوائي واسع النطاق بشريط دقيق متحد المستوى باستخدام العاكسات المغناطيسية الاصطناعية» من جامعة اليرموك، وتصدره المركز الأول على دفعته في تخصص هندسة الاتصالات اللاسلكية، لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



وأشارت الوزارة إلى أن النائب الأول أشاد بهذا الإنجاز العلمي المتميز، وبكل منتسب يسعى إلى الارتقاء بمستوى العلم والمعرفة، معبرا عن فخره واعتزازه بالكوادر التي تمثل نموذجا مشرفا للكفاءة والتفاني في العمل وخدمة الوطن.