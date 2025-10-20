يتصاعد الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن دور الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر في التسبب بمشاكل صحية متعددة، إذ يروج أشخاص يدعون التخصص لنصائح ومنتجات يقولون إنها قادرة على تنظيم مستوياته في الجسم والتخفيف تاليا من آثاره.



يشير هؤلاء الأشخاص إلى «تسعة مؤشرات مقلقة لارتفاع مستويات الكورتيزول»، معددين منها اضطرابات النوم، وصعوبة في فقدان الوزن، والشعور المستمر بالبرد، وسرعة الانفعال.



يقول بعضهم «إذا لاحظت وجود واحد على الأقل من هذه الأعراض، فقد صممت برنامجا خاصا لحالتك»، بينما ينشر آخرون «رموز قسائم» لمكملات غذائية تعد بخفض مستويات الكورتيزول «بنسبة تصل إلى 75%».



أما اصحاب الرأي العلمي فيقول عنهم البروفيسور غيوم أسييه، المتخصص في الغدد الصماء في مستشفى كوشان في باريس، لوكالة فرانس برس، إن هذه الرسائل المتداولة عبر مواقع التواصل، والتي تشير إلى أن الكورتيزول يؤثر على الصحة، «بعيدة» عن الواقع. اذ يؤدي الكورتيزول، وهو هرمون تنتجه الغدد الكظرية، دورا في تنظيم التوتر والتمثيل الغذائي والجهاز المناعي.



ويتبع إفرازه نمطا يوميا منتظما، إذ يكون في ذروته صباحا ثم ينخفض تدريجيا على مدار اليوم. ويمكن أن يتعطل هذا الإيقاع عند التعرض لمواقف عصيبة.



لكن انخفاض مستويات الكورتيزول أو ارتفاعها بشكل مفرط أمر نادر جدا، كما هو الحال عند الإصابة بمتلازمة كوشينغ (زيادة) أو مرض أديسون (نقص).



وخارج هذه الحالات المرضية، «لا داعي للقلق بشأن مستوى الكورتيزول»، على ما يؤكد الطبيب في الصحة العامة تيبو فيولي، منددا بما يصفه بـ«دجل» الذين يدعون أنهم اختصاصيين. وبحسب الجمعية الفرنسية للغدد الصماء، «لا يوجد دليل علمي يؤكد أن إرهاق الغدة الكظرية حالة طبية فعلية». وخلصت مراجعة أجريت عام 2016 لـ58 دراسة إلى أن هذا مجرد «خرافة».