أفادت وسائل اعلام مصرية أمس بأن وفدا من حركة «حماس» برئاسة القيادي خليل الحية وصل إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام، بينما يشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا اسرائيليا هو الاول منذ توقيع الاتفاق الاسبوع الماضي.



وذكرت قناة «القاهرة» الاخبارية ان وفد «حماس» سيبحث التنسيق مع الوسطاء والقوى الفلسطينية لضمان الالتزام ببنود الاتفاق بما يشمل استمرار وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والبدء في خطوات إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الجهات الداعمة.



وتأتي زيارة وفد حماس على خلفية التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة، حيث شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي موجة غارات جوية في جنوب القطاع خلفت حتى الآن 15 شهيدا، علاوة على منع المساعدات الإنسانية وغلق المعابر مع القطاع حتى اشعار آخر.



ويعد هذا التصعيد اول خرق اسرائيلي لاتفاق شرم الشيخ للسلام الذي وقعته حماس والاحتلال برعاية مصرية وقطرية وتركية واميركية مشتركة الاثنين الماضي.



وتبذل مصر جهودا في اطار متابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بالكامل إلى القطاع والتحضير لعقد مؤتمر دولي في نوفمبر المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة.