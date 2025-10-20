انفرد ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما قلب تأخره أمام فيورنتينا إلى فوز بنتيجة 2-1 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن غريمه التقليدي إنتر صاحب المركز الثاني، وبنفس الفارق عن نابولي صاحب المركز الثالث وروما صاحب المركز الرابع فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 3 نقاط في المركز 18.

فيورنتينا تقدم عن طريق روبن غوسينس في الدقيقة 55، وأدرك رافائيل لياو التعادل لميلان في الدقيقة 63 من تصويبه رائعة وفي الدقيقة 86 عاد لياو ليسجل مجددًا ويخطف نقاط المباراة لفريقه من ضربة جزاء.